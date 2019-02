Saksa turu vallutamine läheb eestlastele lihtsamaks

Ettevõtjatele tuleb appi Eesti uus saksakeelne ekspordiajakiri, mida hakatakse jagama nii messidel kui ka otse Saksamaa ettevõtjatele ja erinevatele liitudele.

Saksamaal on Euroopa võimsaim turg. Seal läbilöömine ja kas või ühe tehingu saamine on iga ettevõtte unistus. Paraku on see ka konservatiivne turg, kus toimivad hästi kaks turundusmeetodit – silmast silma kohtumine ja trükitud materjalid. Seetõttu on just saksakeelne Eesti ettevõtteid tutvustav kvaliteetne ajakiri igati sobiv viis esmase huvi tekitamiseks Saksa ettevõtjas.

Saksamaal toimuvad maailma olulisimad messid ja ettevõtete üritused. Eesti ettevõtjad käivad seal hoolega, kuid selge on see, et isegi parima tahtmise ja suure rahakoti korral ei jõua nad igale liidumaale. Uus ajakiri jõuab – kas siis paber- või digikujul.

Saksamaal on eriti suur nälg Eesti tehnoloogiafirmade geniaalsete lahenduste järele, kuid huvitavaid võimalusi on teistegi sektorite esindajatel.

Ekspordiajakirja väljaandja Ekspress Meedia hea partner on sealsel turul laia võrgustikku omav Saksa-Balti Kaubanduskoda. Koda võõrustab Saksa ettevõtjaid Eestis tihti ja viib suurima hea meelega Eesti ettevõtteid sakslastega kokku nii siin kui ka seal. Nende kaudu jõuabki ajakiri Saksamaal õigetesse kätesse. Ettevõtted saavad ajakirja levitamise osas ka ise sõna sekka öelda.

Kui otsid partnereid, edasimüüjaid, aga ka äri- ja erakliente ning soovid olla üks neist, keda ajakiri suurele Saksamaale tutvustab, küsi kohe lisainfot aadressilt tanel.saarmann@ekspressmeedia.ee. Ajakiri ilmub paber- ja digiväljaandena juba aprillis!