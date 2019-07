Saksamaa autotööstuse karm reaalsus: järsk pidurdus pärast pikka buumiaeg

Sest need probleemid, millega BMW , Daimler ja Volkswagen oma tütarfirmade Audi ja Porche ning ka välismaistele omanikele kuuluvates Saksamaa Opeli ning Fordi tehastes silmitsi seisavad, iseloomustavad kogu maailma autotööstuse olukorda. Elektriautodele üleminek on kulukas ning müügid kukuvad, seda eriti Hiinas.

Komponentide tootjad kurdavad tellimuste nappuse üle

Üheks olukorra kõige selgemaks indikaatoriks on komponentide tootjate tellimusportfellid. Kuna tootmistsükkel on pikk, planeeritakse detailide ostud enne konveierilt tuleva produkti auto valmimist pikalt ette. Ning kui komponentide tootjad ühehäälselt kurdavad, et tellimusi ei ole piisavalt, siis tähendab see, et autotootjad on pidurit vajutanud, kirjutab Deutsche Welle.

Maailma suurima autokomponentide tootja Boschi peadirektori asetäitja kinnitas Saksamaa majanduslehele Handelsblatt, et kui varem arvati, et autotootmine väheneb 3%, siis nüüd ootab ettevõte 4,5% langust.