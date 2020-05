Saksamaa jõudis raske kompromissi tulemusel Lufthansa 9-miljardilises päästepaketis euroliiduga kokkuleppele

Pärast pingelisi läbirääkimisi jõudsid Komisjon ja Saksa valitsus kokkuleppele, et Lufthansa vähendab lennukite arvu Frankfurti ja Müncheni lennujaamades, kirjutab Bloomberg. Lennufirma ütles pressiteate vahendusel, et loobub 24 õhkutõusu- ja maandumisajast, et teha mõlemas sõlmlennujaamas ruumi uutele konkurentidele.

See kompromiss lõpetab Lufthansa jaoks närvesööva nädala, kindlustades ettevõtte püsimajäämise ka pärast koroonaviirusest põhjustatud tagasilööke. Kuigi Saksa valitsus käis esmaspäeval lennufirmale välja päästepaketi, mis sisaldas nii laenusid kui osakapitali investeeringut, ütles Euroopa Liit, et kiidab selle abipaketi heaks ainult juhul, kui lennufirma loobub tema käes olevatest lennuaegadest nii Müncheni kui Frankfurti lennujaamades.

Kuna lennufirma nõukogu ei tahtnud alguses selle pakkumisega nõustuda, tekkisid juba kahtlused, et ettevõte jääb valitsuse pakutavast abipaketist ilma. Küll aga kinnitas lennufirma täna varahommikul, et kompromissi käigus loobutud lennuaegade arv oli lõpuks väiksem kui Komisjon algselt neilt nõudis. Järgmise 18 kuu jooksul saavad neid lennuaegasid kasutada vaid uued lennufirmad, kes Frankfurti ja Müncheni lennujaamadest selle aja jooksul lendamist alustavad.

Need jagatakse oksjoni käigus ja ainult need Euroopa päritolu lennufirmad, kes ei ole kriisist taastumiseks piisavalt oma riigilt tuge saanud, saavad nendele pretendeerida. Esmapriorideedina annavad Saksa lennufirma päästepaketile hinnangu ka konkurentsiametid, tagamaks, et sellega ei looks üks EL-i liikmesriik oma lennufirmale ebavõrdset konkurentsieelist teiste EL-i lennufirmadega võrreldes.

Nii nagu paljud teised lennufirmad üle maailma, võitleb ka Saksa lennufirma Lufthansa praegu koroonaviirusest tingitud löögist ellujäämise nimel. Ettevõte, mis on seni olnud ühenduslüliks paljudele Saksa suurtööstustele rahvusvahelise äri ajamisel, plaanib lennuliikluse taastamist alustada senisest väiksema lennukite arvuga. Ka sulgeb ettevõte oma odavlennufirma Germanwings, et tulla lähiaastatel toime senisest madalama nõudlusega.