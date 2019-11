Saksamaa karm tulevik: tippeksperdid soovitavad rangeid reegleid lõdvendada ja solidaarsusmaksu kaotada

Täna parlamendile esitatavast Majandusekspertide nõukogu aastaraportist saab Berliinis karm lugemine. Nõukogu kärpis selle aasta majanduskasvu ootuse varasemalt 0,8%-lt 0,5%-le ning kui järgmise aasta kasvuks oli varem oodatud 1,7%, siis nüüd kukutati see 0,9% tasemele.

Kui ka lisatööpäevad arvesse võtta, siis ootab valitsuse määratud nõukogu järgmiseks aastaks Saksamaal vaid 0,5% kasvu. Valitsus peab raportile lähinädalatel ametlikult vastama.

Viimasel viiel aastal on Saksamaa majandus kasvanud keskmiselt 2% aastas. Kuid majandus on järsult aeglustunud ning seisab nüüd tehnilise surutise äärel- see tähendab, et kaks järjestikust kvartalit on kasv miinusmärgiga. Tänavu teises kvartalis kahanes majandus 0,1%. Kolmanda kvartali numbrid avaldatakse 14. novembril ning analüütikud ootavad sealt taas väikest langust.

Saksamaa ekspordile keskendunud majandust on kahjustanud USA-Hiina kaubandussõda, brexitiga seotud ebakindlus ning autotööstuse järsk langus. Viimase põhjuseks on uued süsinikusaaste reeglid ning elektriautodele üleminek.

Mustast nullist loobumise soovitus

Nõukogu tõde raportis, et praeguses olukorras ei ole valitsusel mõistlik tasakaalus eelarve eesmärgist (schwarze Null'ist või mustast nullist) kinni hoida, sest see ei luba Berliinil eelarvepoliitikat majanduse turgutamiseks ning tasakaalus hoidmiseks kasutada. Nõukogu hinnangul on kasulikum järgida võlapiiri ehk Saksamaa põhiseaduses sätestatud reeglit, mis ütleb, et valitsus peab hoidma strukturaalse puudujäägi allpool 0,35% SKPst.