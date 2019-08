Saksamaa majandus langeb ja Hiina tehased pidurdavad Trumpi algatatud kaubandussõjas

Ameerika Ühendriikides olid kolme peamise aktsiaindeksi päevane langusprotsent kolme protsendi lähedal. Samuti langesid USA valitsuse võlakirjade tootlused – mis kõlas nagu signaal, et investorid vähendasid oma ootusi kasvule. Võlakirjade tootlus, mis hindade tõustes langeb, on langenud, kuna konflikti hiljutine eskaleerumine sundis investoreid otsima riigi võlakirjade jaoks turvalist varjupaika.

Pole üllatav, et Hiina ja Saksamaa koperdavad kaubandussurve all. Hiina on maailma suurim kaupade ja teenuste eksportija, edestades napilt Ameerika Ühendriike. Saksamaa on suuruselt kolmas ja eksport moodustab peaaegu poole kogu sisemajanduse kogutoodangust. Mõlemat riiki on otseselt mõjutanud Trumpi kehtestatud tariifid ja laiemalt kaubanduskonflikti põhjustatud häireid maailmamajanduses.

Ettevõtete juhid ei taha investeerida Saksamaal uutesse hoonetesse ja tehasepindadesse, sest seistakse silmitsi Suurbritannia kaootiliste katsetega lahkuda Euroopa Liidust ning pinged Pärsia lahe piirkonnas kahandavad müügiväljavateid selles tähtsas piirkonnas.

USA tariifid on enamasti suunatud Hiina vastu, kuid Trumpi administratsioon on kehtestanud lõivud ka Euroopa terasele ja alumiiniumile. Trump on korduvalt ähvardanud kehtestada tariifid Saksa autodele.

Saksamaa autotööstus sai haiget

Kolmapäevased andmed näitasid, kui palju sai Saksamaa autotööstus haiget Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahelise kaubandussõja risttules.

Saksa autotootjad Volkswagen, Daimler ja BMW teenivad kõik vähemalt kolmandiku oma tuludest Hiinas, kus autode müük on hakanud pidurduma pärast aastatepikkust kasvu.

Hiina on vaid üks probleemidest, millega seisavad silmitsi luksusautode turul domineerivad Saksa autotootjad. Nad üritavad toime tulla muutuvate nõudmistega, sealhulgas rangemate heitkoguste standarditega, kuluka üleminekuga elektriautodele ja konkurentidega nagu Tesla.

Kuna autod on Saksamaa suurim ekspordiartikkel, mõjutavad autotootjate probleemid otseselt ka seotud tööstusharusid. Moody's Investors Service alandas kolmapäeval Saksamaa terasetootja ThyssenKruppi võlakirja allapoole nn rämpsu taset, osutades just autotootjate poolsele vähesele nõudlusele.

Saksamaa majandustulemused olid teises kvartalis eurotsooni ühed halvimad, selgus Euroopa Liidu statistikaameti andmetest. Isegi Itaalial, eurotsooni naerualusel, läks pisut paremini kui Saksamaal - Itaalia kasv oli null.