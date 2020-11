Saksamaa majandus näitas rekordkasvu

Põhiliselt vedasid kasvu tarbijate kulutused ja ekspordi kasv, kirjutab Reuters.

„See võimaldas saksa majandusel teha tagasi suure osa teise kvartali koroonast tingitud suurest kukkumisest," teatas Saksamaa statistikaamet.

Esialgne hinnang majanduskasvule oli 8,2 protsenti, kuid seda korrigeeriti üles. Teises kvartalis kukkus majandus 9,8 protsenti.

Edasi on majanduse väljavaade taas kehvem seoses koroonaviiruse teise lainega, mistõttu on kehtestatud osalised piirangud. Restoranid, baarid, hotellid ja meelelahutusasutused on 2. novembrist suletud. Poed ja koolid on jätkuvalt avatud.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja liidumaade peaministrid plaanivad pikendada osalisi piiranguid 20. detsembrini.

Neljandas kvartalis koormab tõenäoliselt majandust teenuste sektori langus ning kuna ka teistes riikides on piirangud, võib ka ekspordile orienteeritud tööstustel kehvemini minna.

DIW ökonomist Claus Michelsen märkis, et esialgsed numbrid viitavad neljanda kvartali üheprotsendilisele majanduslangusele.