Saksamaa on hädas heldet kriisiabi noolivate petturitega

Saksamaa tööminister Hubertus Heil kinnitas, et petujuhtumeid uuritakse tõsiselt ning süüdlasi karistatakse karmilt, kirjutab Briti majandusleht Financial Times. „Suurem osa inimestest on ausad ja pettusi korraldavad mustad lambad saame me kätte ning karistame neid,“ kinnitas Heil riigitelevisioonis.

Eelmisel nädalal kinnitas Berliini politsei, et Ahman A on uurimise all seoses Berliini arengupangalt IBB 18 000 euro mahus abi väljapetmisega. Mees väitis, et tal on äri, mis koroonaviiruse põhjustatud piirangute tõttu kannatab, kuigi tegelikult elatus ta abirahast. Politseinikud otsisid mehe korteri läbi ning konfiskeerisid sularaha ja elektroonikaseadmed.

Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa pidi abiprogrammi nädalaks peatama, kui avastati, et kurikaelad olid sadu tuhandeid eurosid toetusraha oma taskutesse kühveldanud. Petturid olid avanud enam kui 90 võltsitud veebilehte, mis kogusid abifondidest raha taotlevate ettevõtete andmeid ning kasutasid neid andmeid siis riigilt abi taotlemiseks, mis enda taskusse kühveldati.

Saksamaa võimud uurivad praegu 104 sellise veebilehe tegevust, osa millede jäljed viivad Serbia ning USA serveritesse. „Räägime suurte IT-alaste teadmistega professionaalidest,“ kinnitas piirkonna siseminister Herbert Reul.

ESMT Berliini ärikooli digiturvalisuse ekspert Isabel Skierka kinnitas, et pandeemia avab küberkurjategijatele uusi võimalusi inimeste hirmudel mängimiseks. „Inimeste ettevaatus on kriisis vähenenud ning nad on valmis erinevaid pahavara sisaldavaid dokumente alla laadima ning linke avama,“ selgitas ta. Kuna paljud inimesed töötavad kodukontorites, on kurjategijatel töötajate kaudu lihtsam ka ettevõtete sisevõrku pääseda.

Saksamaa oli üks esimesi riike, mis koroonakriisis kannatada saanud ettevõtete toetamiseks abiprogrammidega välja tuli. Viimaste nädalatega on Saksamaa valitsus loonud 600 miljardi euro mahus päästefondi suurtele ettevõtetele, riigi tagatisega kuni poole miljoni euro suuruste laenude pakkumise skeemi väike- ning keskmise suurusega ettevõtetele ning 50 miljardi euro mahus fondi väikeettevõtetele, FIEdele ning vabakutselistele.