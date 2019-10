Saksamaa: rikkamale kümnele protsendile kuulub üle poole rikkusest, vaesemale poolele vaid 1,3 protsenti koguvaradest

Sakslased on muuutnud rikkamaks, vahendab FAZ DIW uuringut. Rikkamale kümnele protsendile kuulub 56 protsenti koguvaradest.

Seevastu vaesemale poolele elanikkonnast kuulub vaid 1,3 protsenti koguvaradest.

Rikkuse retseptiks on kinnisvara. Kuna tööpuudus on madal ja palgad on kasvanud, on viimastel aastatel ka inimesed rikkamaks muutunud. Netovara inimese kohta on 2017. aastaks kasvanud 22 protsenti, 103 000 euroni.

Üheks rikkuseallikaks on kinnisvaraomand, iseäranis tõusnud kinnisvarahindade valguses.

Uuringu kaasautor Christoph Halbmeier märkis, et kui inimesed on sündinud vahemikus 1940 ja 1950, elavad Lääne-Saksamaal ja omavad kinnisvara, siis on nad päris varakad.

Neil, kes elavad endale kuuluvas eluasemes, on varade väärtus keskmiselt 225 000 euro kandis. Kes aga on üürnikud, nende varandus ulatub vaid 24 000 euroni. Ka on kasvanud sakslaste osalemine ettevõtete omanike ringis, kuid ka sellised varad on koondunud rikkamate kätte.