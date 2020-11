Saksamaa süvenev mure: ettevõtete sõltuvus Hiinast üha suureneb

Pandeemia on Euroopa Hiinast majandusliku sõltuvuse küsimuse taas päevakorda tõstnud. Nils Redeker ja Anna Stahl märgivad oma uuringus siiski , et kuigi Euroopa tahab suuremat geopoliitilist autonoomsust, ei ole mõtet sõltumatuse ihalusele ka liialt rõhuda, sest pärast 15 aastat õitsenud kaubandust moodustab Hiina Saksamaa ekspordist vaid 8% ning Hiina ekspordist annab Saksamaa 5%.

Mercatori Hiina uuringute instituudi peaökonomist Max Zenglen tõdes, et sõltuvus on kahepoolne. Euroopa on Hiinas olulinne välisinvesteeringute ning töökohade looja. Lisaks on see Hiina eksportööridele suur turg ning tehnoloogilise oskusteabe allikas, seda eriti masinatööstuses, mille poolest just Saksamaa silma paistab. Peking võib püüda välismaisest tööstustehnoloogia sõltuvusest vabaneda, kuid see on Zengleini sõnul keeruline, kulukas ning ajamahukas. Analüütik väidab, et suureneva sõltuvuse tajumine on aidanud Hiina valitsusel teadvustada, et heade majandussuhete jaoks on vajalikud ka sõbralikud poliitilised suhted. Hiina kaubanduslik kättemaks Euroopas on tema sõnul harv nähtus.

Mure Euroopas üha suurerneva Hiina jalajälje pärast

Tegelikult on mure Hiina kasvava jalajälje pärast Euroopas kestnud juba aastaid.

Nii kirjutas ajakiri Politico kaks aastat tagasi, et kui näiteks enne eelmist finantskriisi teenisid näiteks portugallased Hiinas arendatavatelt projektidelt kena kopika, siis nüüdseks on rollid vahetunud. Hiina oli ära ostnud Portugali suurima kindlustusfirma ja suurima haiglafirma, veerandi üleriigilisest elektrifirmast ja samuti veerandi riigi peamisest pangast. „Nad võtavad meie varad üle," kurtis Portugali kaubanduskoja peasekretär Sérgio Martins Alves Politicole. „Kümme aastat tagasi ehitasime neile Macau lennujaama, rajasime kogu nende majandusliku taristu. Nüüd on kõik täpselt vastupidi."