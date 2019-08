Saksamaa valitsus kavatseb müüa osaluse Commerzbankis

Frankfurdis asuv Saksamaa finantsagentuur, mille hoolde on riigi osalus selles kommertspangas antud, kuulutas sel nädalal välja pakkumise välisnõunike leidmiseks.

"Eesmärk on [Commerzbanki] osaluse väärtuse avatud meelega hindamine ning investeeringute haldamiseks strateegiliste soovituste osas järelduste tegemine," öeldakse hankedokumendis.

Nõustajatelt tellitakse ka uue strateegia hindamine, mille kallal Commerzbanki juhtkond praegu töötab ja mis plaanitakse avalikustada selle aasta lõpus.

Valitsus otsib avalikkusele kättesaadava pakkumisdokumendi kohaselt hinnangut Commerzbanki tugevustele, nõrkustele, võimalustele ja ohtudele. Esmalt teatas pakkumisest Saksamaa finantsleht Börsen Zeitung.

Saksamaa maksumaksja päästis Commerzbanki finantskriisi ajal ja ta on panga suurim üksikaktsionär. Laenuandja aktsiad on viimase 10 aasta jooksul langenud 91 protsenti, põhjustades maksumaksjale suure väärtpaberikahju.

Valitsus maksis osaluse eest Commerzbankis keskmiselt 26 eurot aktsia kohta, mille väärtus pn praegu 5,43 eurot.

Sel nädalal langes Commerzbanki aktsia madalaimale tasemele kolme aasta jooksul pärast seda, kui pank hoiatas investoreid, et tema 2019. aasta kasumieesmärk on muutunud „märkimisväärselt ambitsioonikamaks“, kuna see suurendas mitteseotud laenude riskieraldisi, Pank deklareeris, et seisab silmitsi majandustingimuste halvenemisega.