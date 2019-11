Sakslased kartsid Eesti korruptsiooni

Helmese esimesed Saksamaa kliendid olid otsustanud juba varem, et nad tulevad Eestist tarkvara otsima, kuid ettevõte pidi neid Eestis käigu jooksul veenma, et siit tasub neid teenuseid osta, sest ettevõte oli arvamusel, et Eestis on palju korruptsiooni.

Lõpuks kujunes korruptsioonihirmust suuremaks komistuskiviks hoopis probleem tööjõuga, sest Läti, Leedu, Poola, Tšehhi ja Rumeenia ettevõtted teevad selle töö vähemalt 30% odavamalt ära – Väerti kirjelduste kohaselt on Bulgaarias vanemarendaja 3000 euroga värvates kulu 3500 eurot, Eestis on kulu sama palga juures 5200 eurot.

