Sakslased tahavad palka sulas ja varimajandus lokkab ehk miks lätlaste Lido võib Saksamaalt lahkuda

„Me pole veel lahkumist otsustanud, kuid arutame ja analüüsime meie võimalusi,“ lausus Kirsons, tunnistades, et on võimalus, et Saksamaa turult lahkutakse.

Lidol on Berliinis kolm aastat tegutsenud kaks toitlustuskohta. Ühel neist lähevad asjad hästi ning käive on alates avamisest kahekordistunud. Teises on aga asjad halvad ning see tuleb sulgeda.

Samuti on Lidol Berliinis tootmine, mis plaanitakse Saksamaa mõnda teise kohta üle viia.

Kirsonsi sõnul oli plaan Berliinis 12 restorani avada viga, milles oma osa mängib ka Saksamaa pealinna suur varimajanduse osakaal.

„Alguses me arvasime, et Saksamaal on kõik aus ning kõik maksavad makse. Aga tõsiasi on, et igast kümnest tööle tulijast soovivad kaheksa saada palka sularahas ning vaid kaks on valmis töötasu ametlikult saama,“ rääkis Kirsons, lisades, et inimesed ei taha Saksamaa suurtest sotsiaaltoetustest loobuda soovivad mitteametlikult töötada.

Krisonsi sõnul tegeletakse praegu Saksamaal partnerite otsinguga. Ta tunnistas, et teisele turule sisenemiseks peavad olema partnerid. Saksamaal sel aastal Lido uusi toidukohti avada ei plaani.

Ajakirjale Kapitals antud intervjuus tunnistas Kirsons, et mõlemale Berliini toidukohale otsitakse ostjat.

„Berliin ei ole Saksamaa. Siin on immigrandid kogu maailmast. See oli teine viga, mis me tegime. Berliin ei ole linn äritegevuse arendamiseks,“ lausus ta ajakirjale ning lisas, et ettevõte on maksnud selle vea eest korraliku kooliraha- ligi viis miljonit eurot.

Kirsons lausus, et kui Lätis on 4000-eurone päevakäive hea, siis Berliinis peab kasumi teenimiseks käive olema vähemalt 6000 eurot.