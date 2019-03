Supervaisor on väga salapärane värske Eesti idufirma ja uudis investeeringu kohta tehti teatavaks blogipostituses, milles Keskküla tõi välja, et firma soovib masinnägemise ja tehisintellekti abil vähendada liiklusavariisid ja liiklussurmasid.

See on ka kogu info, mis avalikkusele on selle idufirma kohta teada ja keegi ei ole nõus selle kohta lähemalt rääkima.

