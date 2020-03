Salvesti juht: peame võtma homme lisatööpäeva, et kõigi jaekettide tellimusi ära täita

„Salvestil läheb kiirelt. Selleks, et ära teenindada kõikide jaekaubanduskettide ehk siis Eesti tarbijate vajadusi,” rääkis Tartu külje all tegutseva toiduainetööstuse tegevjuht Triin Kõrgmaa. Tema sõnul on tellimuste mahud hakanud järk-järgult kasvama selle nädala teisipäevast alates.

„Eelnevad nädalad me oleme näinud väikest tõusu, küll aga mitte nii hüppelist. Selle nädala teisipäevast on need mahukasvud olnud hüppelised ja tänased tellimused on sellised, et nende teenindamiseks me võtame ka homse lisatööpäeva,” tõdes Kõrgmaa. Ta täpsustas, et see ei puuduta küll tootmistöölisi, vaid logistikuid, kes peavad tellimused jaekettidele kohale toimetama.

Jaekettide tellimuste kasv küündib üle 20%

„Tootmises me töötame täna tavapäraselt, viis päeva nädalas. Küll aga me käime läbi tooteportfellid, mida me toodame,” sõnas Salvesti juht. Kuigi tellimusmahud erinevad nii jaekettide kui ka toodete lõikes, on kõige rohkem kasvanud just nõudlus konserveeritud toodete ehk valmistoitude ja hoidiste järele. Mõne jaeketi puhul võib tellimuste mahu kasv olla 20%, mõnel veelgi rohkem.

„Mis me täna näeme, ongi see, et tarbijad võtavad kuulda lõpuks ammu kaitseliidu poolt kehtestatud minimaalsete koduste toiduvarude soovitusi. Küll aga, mis on meie sõnum kõigile osapooltele – ja mida me ka oma klientidele rõhutame – et ei ole mõtet tekitada paanikaoste. Kahjuks täna me näeme seda päris palju,” märkis Kõrgmaa. Tema kinnitusel ei saa toidukaup kindlasti otsa, pigem võib esineda sortimendisiseseid muudatusi.