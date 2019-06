Sama SmartLynxi, sama jama põhjustas vastandlikke emotsioone

Halva uudise aga võtsid Delfiga oma muljeid jaganud reisijad vastu täiesti vastandlike emotsioonidega.

„ Tõesti ei oska mitte midagi ette heita,” kirjutas Kristiina, keda oli lennu edasi lükkamisest aegsasti teavitatud.

Kristiinat pani leebuma ka asjaolu, et ta viidi aega veetma korralikku rannahotelli. „Teadsime, et lend lükkub edasi, juba lennujaama sõites, sest Tallinnast polnud lennuk liikuma hakanud,” selgitas Kristiina. „Kuna me ei ole siin paketireisiga, kartsime, et peame Smartlynxiga ise asju hakkama ajama. Aga ei, sest juba varsti pärast lennujaama saabumist jagati laiali vajalikud paberid ja enne lennuki planeeritud väljumisaega olime juba teel väga korralikku rannahotelli.”

Beritil ei läinud aga kaugeltki nii hästi. „See firma pole ikka OK,” avaldas ta oma nördimust.

Päev enne oodatavat väljalendu kutsuti ta juba kella 7.10ks hotelli eesruumi bussile minekut ootama. Kella 7.30ks polnud aga ei bussi ega ka infot. Olukord läks ärevaks, sest lennuk pidanuks väljuma kell 9.00.

Siis aga selgus, ilma, et erisi korraldajatest keegi oleks sellege tegelenud, et lend on ühe tunni võrra edasi lükatud.

Kui puhkajad helistasid Tez Touri kohalikule esindajale, siis öeldi lihtsalt, et lend on edasi lükatud ja inimesed istugu hotelli eesruumis edasi. Siiski lubati saata kedagi hotellis ootajatele infot jagama.

Kui nüüd puhkajad sauid aru, et reiisi korraldaja nendest eriti ei hooli,helistasid nad lennujaama, kust öeldi, et nende lennuk maandub alles järgmisel päeval pärast südaööd kell 1.25. Samuti lisati, et lend võiks toimuda järgmisel hommikul.

„Homme aga on juba toopäev ja kaotan terve päeva lennu hilinemise tõttu,” rääkis Berit. „Meil küll vedas ja lubati tubadesse tagasi, aga istusime teadmatuses.”