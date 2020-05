Sampo juht: Soome majanduse lähitulevik on julm

Wahlroos ennustab, et Soomes tuleb sügav majanduskriis, mis saab olema hullem kui mitmetes teistes riikides.

Pankur tõi välja, et tarbijate nõudlus on vähenenud piirangute tõttu. Ta märkis, et sama on juhtunud ka teistes riikides, kuid Soome on viimastel aastatel olnud rohkem sellest sõltuv.

„See ei hakka kohe tööle. Lisaks, Soome tööstuse peamisel eksporditurul ehk Euroopas on majandus seiskunud. Epideemia on Euroopat kõige valusamalt löönud. Piirangud on siin kõige suuremad ja majanduslikud tagajärjed saavad olema kõige karmimad," rääkis ta.

Soome jaoks on eksporditurg väga oluline, kuna siseturg on võrdlemisi väike. Soome ei saa aga kuidagi mõjutada Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia või Suurbritannia majanduslikku seisu. „See tähendab, et Soome majanduse niigi sünge pilt muutub päris julmaks," lisas pankur.

Wahlroosi hinnangul kulub näiteks turismi taastumiseks kuni kaks aastat.

Jaanuaris ennustas Wahlroos, et tänavune aasta tuleb majanduses rahulikum kui eelmine. „Kui kogu aeg sama arvamust avaldada, siis varem või hiljem selgub, et sul oli õigus," ütles Wahlroos oma käesoleva aasta turusituatsiooni ja maailmasündmusi käsitlevat prognoosi sisse juhatades. Toona arvas ta, et on saabumas rahulikumad ajad ja naastakse lõpuks normaalsusesse.