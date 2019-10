Samsung asus läbi Venemaa Eesti tehisintellekti lahendusi kalastama

Tehnoloogilisel uuendusel põhinevaid idufirmasid rahastav Prototron muutus Eesti ettevõtjatele omalaadseks väravaks, mille kaudu pakkuda oma ideesid otse Samsungile. „Lõpptarbijatele mõeldud tehnoloogiliste lahenduste arendamiseks on Eesti ja meie naaberriikide turg liiga väike ning nüüd saavad näiteks tehisintellekti lahendusi arendavad iduettevõtjad meie kaudu ligipääsu Samsungi arendusüksustele,” selgitas Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova. „Igas Prototroni taotlusvoorus paneb Samsung tehnoloogilistele ideedele välja 10 000 eurot ning aitab otsida nii toodete testimisvõimalusi, kliente kui investoreid.”

Samsungi liitumine Prototroni toetajate ringiga näitab, et Eesti tehnoloogiatalentides nähakse suurt potentsiaali. „Ma väga loodan, et kui mõni idee saab Samsungi poolt ära märgitud, siis see iseenesest on kvaliteedimärk,” tõdes Pavlenkova.

Samsung osaleb Prototroni talendiotsingus oma Venemaa arendusüksuse poolt loodud Startup Partnerluse programm kaudu, et leida koostöövõimalusi tehnoloogia idufirmade ja Samsung Electronicsi vahel.

„Meil on hea meel hakata partneriks väga edukale fondile ja toetada paljulubavaid Eesti startup ideid,“ ütles Samsung Electronicsi asepresident ja Samsungi Venemaa arendusüksuse juht Jin Wook Lee.

Samsung paneb välja oma eriauhinna ning aitab meeskondadel otsida nii kliente kui investoreid.

Kuni 15. oktoobrini kestab Prototroni sügisene taotlusvoor, kus jagamisele läheb kuni 70 000 eurot.