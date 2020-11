Samsung Galaxy Z Fold2 – tulevikku vaatava tippjuhi nutitelefon

Erinevate hinnangute järgi pärineb pool ülemaailmsest veebiliiklusest nutitelefonidest. See tähendab, et üle poole inimestest, kes külastavad mõnda veebilehte, teevad seda enda nutitelefonist. Samuti on nutitelefon ülioluline osa meie tööelust. Vähemalt veerand inimestest kasutavad nutitelefonis mõnda spetsiifilist töörakendust ja pea kaks kolmandikku kasutavad telefoni vähemalt kaks tundi nädalas tööasjade ajamiseks.

Sellest tulenevalt on äride ja ettevõtete omanike, tippjuhtide ja tegevjuhtide maailmas suur nõudlus nutitelefonide järele, mis ei ole mõeldud vaid meilide sirvimiseks ja sotsiaalmeediapostituste vaatamiseks, vaid on funktsionaalsed kaaslased nende tööpäevas.

Neil on vaja lahendust, mis saaks asendada sülearvutit olukorras, kus ei ole parasjagu võimalik rüperaali välja võtta või kui seda ei ole kaasas. Neil on vaja teha enamat kui tavalist meilivahetust, näiteks saata ja tellida arveid, suhelda kiirelt ja efektiivselt, anda kolleegide tööle jooksvalt tagasisidet, teha jooniseid ja palju muud.

Just sellele sihtgrupile ongi Samsung välja töötanud enda innovatiivse Galaxy Z Fold2 5G volditava nutitelefoni, mis on samal ajal nii korralik moe-statement kui ka võimas töömasin, mille suurel ekraanil saab võrreldes tavalise nutitelefoniga kordades rohkem ära teha. See on telefon, mis sobib tippjuhile nii välimuse kui ka funktsioonide poolest.

Samsung

„Teeme üle maailma koostööd väga paljude suurettevõtete ja organisatsioonidega, seega tunneme nende vajadusi nutiseadmete vallas hästi,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. „Galaxy Z Fold2 5G valmistamisel kogusime rohkelt tagasisidet just ärivaldkonna tippude seast, kes kasutavad enda asjaajamisteks paljuski nutitelefoni. Nemad ütlesid meile, mis olukordades nad telefoni töö juures kasutavad ja sellest lähtuvalt valmiski innovatiivne Galaxy Z Fold2 5G,“ lisas ta.

Tavalistel nutitelefonidel on siiani olnud üks oluline puudus, milleks on ekraani suurus. Arvuti ekraanile mahub lihtsalt märksa rohkem infot ja seetõttu on meie põhiliseks töövahendiks jätkuvalt arvuti. See on näiteks üks probleemidest, mida Galaxy Z Fold2 lahendab. Telefoni lahti voltimisel avaneb suur pisikesele tahvelarvutile sarnanev ekraan, kuhu mahub korraga palju informatsiooni. Samas kokku voltides on seadmel ka väiksem ekraan, et kiireteks asjaajamisteks ei peaks telefoni iga kord lahti tegema.

Teiseks on telefonil spetsiaalsed produktiivsuse tõstmiseks mõeldud funktsioonid, mille abil on mugavam töötada. Põhiline neist on ekraani osadeks jaotamine. Kuna ekraan on suur, siis saab sellele korraga kõrvuti asetada mitu rakendust ja nende vahel informatsiooni liigutada. Näiteks saab ekraanil kõrvuti panna e-kirja ja Wordi dokumendi ning teksti ühest teise liigutada. Alternatiivina võib ühel pool olla käimas videokõne ja teisel pool märkmed. Lisaks saab kasutada lahendust App Pair, mis teeb mitme rakenduse korraga kasutamise veel lihtsamaks. Kasutaja saab valida kaks rakendust ja luua neist eraldi ikooni. Sellele klõpsates avanevad valitud rakendused automaatselt korraga ning asetuvad üksteise kõrvale, seega ei pea kasutaja ise hakkama rakenduste aknaid kuhugi käsitsi lohistama ja sättima.

Samsung

Lisaks tarkvaralistele lahendustele pakub Galaxy Z Fold2 ka mitmeid tehnilisi uuendusi, mis sobivad hästi kaasaegsesse mobiilsesse kaugtöömaailma. Näiteks on Samsung rohkelt inseneritunde panustanust telefoni hinge, millele on lisatud lahendus Flex Mode. See tähendab, et telefoni on võimalik poole peale lahti voltida ja seejärel näiteks lauale asetada. See muudab videokõnede tegemise märksa lihtsamaks, kuna telefoni saab toetada kuhu iganes ja selle püsti hoidmiseks ei ole vaja eraldi kaasi või katet.

Samsung

„Igal juhul on tegu seadmega, mis pakub rohkelt kasulikke funktsioone tööinimestele ja neile, kes soovivad näiteks videosisu nautida võimalikult suurelt ekraanilt ilma tahvelarvutit ostmata. Muidugi on Galaxy Z Fold2 5G ka moeaksessuaar, millesarnast ilmselt paljude tuttavate taskust ei leia ja mis pälvib koosolekul lauale asetamisel nii mõnegi huvitatud pilgu,“ sõnas Aasma.