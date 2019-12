Sandor Liive osalusega energiafirma kaasas raha ja uusi investoreid

Gridio 2.0 OÜ kaasas kapitali Eesti investeerimisfirmadelt Sunly, United Angels VC ja Hausers Grupp ning Singapuris põhinevalt Decacorn Capital’ilt.

Konrad Hanschmidt lausus, et kaasatud kapitali suurust ei saa nad avaldada. "Summa on piisav, et arendada tehnoloogiat ning liikuda 2020. aastal uutele turgudele," lausus ta Ärilehele.

"Taastuvenergia tootmine suureneb juba lähitulevikus märkimisväärselt. Odavaim viis seda elektritarbimisega ühtlustada on võtta kasutusele tarbimise juhtimine. Me usume, et just sealt tuleb energeetika järgmine tiigrihüpe, mistõttu on Sunly strateegia üks osa keskenduda tarbimiskajaga tegelevatele iduettevõtetele,” kommenteeris rahapaigutust Sunly tegevjuht ja kaasasutaja Priit Lepasepp.

Kui elektriturul on võimsusest puudu, näiteks tuulepargid on vähese tuule tõttu seiskunud, vähendab Gridio märkamatult mõneks sekundiks või minutiks koduste elektriseadmete, esialgu boilerite ja elektrikütte tarbimist. See aitab ära hoida voolukatkestusi, ning kodutarbijad saavad oma paindlikkuse eest tänu Gridio teenusele lisatulu. Gridio teatel on nad juba sihikule võtmas ka järgmise põlvkonna elektriseadmeid nagu kodused elektriauto laadijaid ning targad õhkpumbad, et neid oma platvormiga ühendada ja kasvavasse ökosüsteemi integreerida.