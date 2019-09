Sandor Liivega seotud Eesti tuumajaama projekt jõudis rahvusvahelisse finantsmeediasse

Paljud väikeste moodulreaktorite toetajad usuvad, et need võiks aidata taastada turu usalduse tuumaenergia konkurentsivõimesse. Viimastel aastakümnetel on traditsiooniliste tuumareaktorite hinnad kiirelt kasvanud, kuid nende ehitusaeg on koos sellega ka väga pikaks veninud. Ühtlasi on regulaatorid mures nende turvalisuse pärast. Samal ajal odavnevad nii tuule-, päikese- kui gaasienergial põhinevad lahendused.

Fermi on kohalike investorite abil juba kogunud ka piisavalt rahalisi vahendeid, et tagada reaktori käivitamine ilma riigi toeta või toetusskeemideta. Täiendavaid energiaallikaid on Eestil vaja aga alates 2025. aastast, kui nii Eesti kui ülejäänud Baltikum sünkroniseeritakse Euroopa elektrisüsteemiga.

Siiski võib olukorras, kus Euroopa vaatab järjest enam taastuvenergia allikate, tuule ja päikese poole, jääda Fermi Energia tuumajaama rolliks varustada Eestit siis, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. „SMR-id võimaldavad väiksematele turgudele energiasõltumatust,” märkis Baranwal.

Fermi Energia on juba koostanud uuringute jaoks ka nimekirja neljast olemasolevast moodulreaktori tehnoloogiast. Ettevõte loodab oma esimese kommertsreaktori valmis saada ajavahemikus 2026-2028 ning esimese uue põlvkonna tuumajaama ehitada Eestisse järgmise kümnendi lõpuks.

„Me hoiame silma peal uutel tehnoloogiatel,” märkis Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar. Tema sõnul on ministeerium tihedas suhtluses arendajatega. Küll aga rõhutas Tatar, et hetkel eksisteerib Fermi Energia tuumareaktor siiski vaid paberil.