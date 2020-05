Saneerimiskava esitanud Baltika lahkuv juht: ettevõtte saatus on nüüd võlausaldajate kätes

Baltika esitab võlausaldajatele kinnitamiseks saneerimiskava, mille eesmärgiks on ületada ettevõtte ajutised makseraskused ja likviidsusprobleemid.

„Edukas saneerimine võimaldab jätkata nii Baltika kui ka Baltika Grupi tütarettevõtete majandustegevust ning säilitada arvukad töökohad Eestis, Lätis ja Leedus. Ettevõtte tulevik on võlausaldajate kätes, sest saneerimiskava kinnitamata jätmisega kaasneks Baltika maksejõuetus,“ ütles Baltika juhatuse esimehe ametikohustusi üle andev Mae Leyrer.

Leyreri sõnul on Baltika saneerimiskavas rakendatud abinõud kooskõlas seaduse ja kohtupraktikaga. Meetmed on realistlikud ja mõistlikud ning koormavad Baltika võlausaldajaid üksnes põhjendatud ulatuses, mis on vajalik Baltika saneerimise õnnestumiseks. „Saneerimiskava kinnitamine tagab Baltika võlausaldajate nõuete rahuldamise parimal võimalikul viisil. Baltika on väga pika ajalooga toimiv Eesti ettevõte, mis on andnud märkimisväärse panuse Eesti majanduse ja rõivatööstuse arengusse. Baltika juhtkond loodab, et võlausaldajad hääletavad saneerimiskava vastu võtmise poolt ja ettevõte saab jätkata äritegevust ning edukalt alustatud strateegilist pööret,“ lisas ta.

Saneerimiskava kohaselt on peamisteks saneerimismeetmeteks juba edukalt alustatud ettevõtte restruktureerimiskava elluviimine, eesmärgiga vähendada oluliselt ettevõtte püsikulusid, koroonakriisist tingitud riiklike abimeetmete taotlemine ja rakendamine ettevõttele kohalduvas ulatuses ning täiendavate finantseeringute kaasamine, samuti võlausaldajate nõuete ümberkujundamine.

Leyreri sõnul on ettevõtte ajutised makseraskused tingitud COVID-19 puhangust tõukuvast radikaalsest rõivaste müügi langusest ja suutmatusest täita tootmistegevuse lõpetamisega kaasnevaid lepingulisi kohustusi. „Ettevõttel on raske täies ulatuses täita varasemaid kohustusi, millele on lisandunud eriolukorrast tingitud nõuded. Palume meie koostööpartneritelt mõistmist, et üheskoos see keeruline aeg üle elada, hoida suhteid ning päästa sadade inimeste töökohad,“ lisas ta.