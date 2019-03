Sangari juht: inimese tasandil on tore, et palgad kasvavad, aga meie hinnangul on need viimastel aastatel tõusnud liiga kiirelt liiga kõrgele

Mis sai tootmise Eestist äraviimise otsuse puhul määravaks?

Raul Saks: Määravaks sai tootmise omahind, mis on Eestis muutunud kalliks. Enam pole majanduslikult mõistlik meie tooteid Eestis teha. Mujalt sisse ostes on seda toodet võimalik samasuguses kvaliteedis ja koguses valmistada oluliselt soodsama hinnaga.

Eks siin on mitmeid komponente. Rõivatööstuses on kõige olulisem komponent tööjõu maksumus. Inimese tasandil on tore, et palgad on Eestis kasvanud ja kõik teenivad rohkem kui varem, aga meie hinnangul on palk viimastel aastatel tõusnud liiga kiirelt liiga kõrgele. Ja üheks palgakasvu teguriks on alati iga-aastane miinimumpalga kasv. Kahjuks miinimumpalga kasvuga kerkivad igal aastal ka ülemise otsa palgad. Hoolimata sellest, et meie oleme samamoodi palku tõstnud, siis inimesed selle palgaga tänases faasis rahul pole ning tahaksid veel rohkem. Kahjuks majanduslik matemaatika seda maksta ei võimalda.

Ja samamoodi on igasugused sooja-, elektri- ja kütusehinnad. Ka need mõjutavad meie tootmist olulisel määral. Olemegi jõudnud sellesse olukorda, kus täna pole meil võimalik tootmist Eestis vana mudel järgi hoida. Tuleb liikuda sinna, kus sama toodet on võimalik soodsamalt osta.

Millistest riikidest jutt käib?

Erinevad ettevõtted ostavad erinevatest kohtades. Mõni ostab Türgist, mõni Portugalist. Meie Sangaris töötame näiteks Ukraina turuga ja Ukraina tootmiskohtadega. See ei tohiks olla nii suur traagika. Kui vaatame üldist maailma rõivakaubandust, siis selliseid ettevõtteid, kus bränd ja tootmine asuvad samas asukohas, ühes hoones, neid ettevõtteid on alla ühe protsendi.