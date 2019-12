Sanktsioonide alla langenud Läti oligarh: ma ei tea, kas mu pangakontod on külmutatud

Oligarh ütles täna Ventspilsi linnavalitsuses toimunud pressikonverentsil, et ei tea, kas tema pangakontod on külmutatud. Seetõttu ei oska ta öelda, kuidas ta saab kätte palga ja pensioni, kirjutab Läti Delfi.

Küsimusele, et kas ta astub tagasi Ventspilsi sadama juhtimisest, märkis Lembergs, et ta otsustab alles siis, kui on saanud kätte ametliku dokumendi sanktsioonide nimekirja kandmise kohta. Kui aga selgub, et tema tegevuse tõttu on sadama tegevusel probleeme, siis ta peatab oma juhikohustused.

Läti Ventspilsi linnapea Aivars Lembergs teatas Twitteri säutsus, et lahkus Ventspilsi vabasadama juhatusest, kirjutab Läti Delfi.

Sanktsioonide teates on kirjas, et ametiisiku või endise ametiisikuna oli ta otseselt või kaudselt seotud korruptsiooniga.

Tallinna Sadamast vastati küsimusele, et kas Ventspilsi Sadamat puudustavad sanktsioonid mõjutavad kuidagi Tallinna Sadamat konkurentsi võtmes, et konkurents Läänemere sadamate vahel kaubavoogude teenindamisel on üsna tihe.

“Tõenäoliselt kaasneb Ventspilsi sadamale seatud sanktsioonide tulemusena mõningane Ventspilsi sadama kaudu liikuvate kaupade ümbersuunamine teistesse Läänemere piirkonna sadamatesse,” ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. “Selle tulemusena võib ka Tallinna Sadama sadamatesse täiendavaid kabavoogusid jõuda.”