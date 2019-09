Sanktsioonide alla langenud Vene ärimagnaat muutis ühe Peterburi lossi Fabergé mekaks

Kui Arnold Schwarzenegger külastas 2010. aastal California kubernerina Venemaad, näitaks Vene ärimagnaat Viktor Vekselberg (62) talle Moskva Ritz-Carltoni hotellis oma kuulsat Fabergé lihavõttemunade kollektsiooni, mille eest käis ta välja 100 miljonit dollarit, kirjutab Bloomberg.

Kolm aastat hiljem leidis Vene ärimees oma kollektsioonile püsiva hoiukoha Peterburis asuva Šuvalovi lossi näol, kus Vekselberg kulutas veel täiendavad 40 miljonit dollarit, et Fontanka jõe ääres asuv uusklassitsistlik hoone korda teha. Sankt Peterburg on ka kuulsate lihavõttemunade looja Peter Carl Fabergé sünnilinn.

Hoonesse rajatud Fabergé muuseumi kollektsiooni kuulub täna üle 1000 muna, mis teeb sellest legendaarse juveliiri lihavõttemunade suurima kollektsiooni maailmas. Nende hulgas on ka üheksa lihavõttemuna, mis on kuulunud viimastele Vene tsaaridele.

„Iga tõelise kollektsionääri eesmärk on oma kollektsioon varem või hiljem avalikkuse ette tuua ja ideaalses maailmas teha nende näitamiseks oma muuseum,” põhjendas Vekselberg ise.

Fabergé muuseumi juhib Vladimir Vorontšenko (66), kes on Vekselbergi lapsepõlvesõber. Tema sõnul kujundab ärimees muuseumist globaalset kaubamärki. Selle tunnistuseks on ka asjaolu, et mullu külastas seda eramuuseumit 689 000 inimest. Võrreldes 2014. aastaga on külaliste arv kaheksakordistunud. Tegu on ühe populaarseima turismisihtkohaga Peterburis.