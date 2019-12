Sanktsioonidest tulenev seisak Nord Stream 2 töös võib olla ajutine

Allseas teatas, et ootab USA võimudelt selgitusi sanktsioonide kohaldamise kohta. Eelneva informatsiooni kohaselt võidakse sanktsioonide kehtestamise korral Allseas'i vara USA-s blokeerida, igasugused tehingud Ühendriikide jurisdiktsiooni all keelustatakse, ettevõte lõigatakse ära USA turust ning selle juhtidel keelatakse Ühendriikidesse siseneda. Ähvardused on tõsised ning välisminister Urmas Reinsalu hinnangul võib kogu gaasijuhtme projekt seisma jääda.

"Võib küll juhtuda. Iseenesest on üllatav, et USA kongress nii viimasel hetkel selle kehtestas, sest tegelikult juba suvel anti asjad sisse ja kusagil 100 kilomeetrit on jäänud veel seda trassi tegemata. Aga seda ei saa välistada, sest selge on, et seal on globaalsed firmad taga ja USA sanktsioonide alla sattumine võib nende äritegevust väga valusalt haavata," rääkis Reinsalu.

