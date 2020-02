Sarilaenaja ja tuhanded investorid. Ühisrahastuses rekordsumma kaasanud ettevõtet hakatakse saneerima

Vastavalt kohtumäärusele on saneerimisnõustajal kohustus esitada saneerimiskava täitmise kohta võlausaldajatele ja kohtule igal poolaastal aruanne, milles kirjeldatakse ettevõtte majanduslikku seisundit, saneerimiskava täitmist ja muid olulisi asjaolusid, mille vastu võlausaldajal võib huvi olla. Esimene aruanne tuleb kohtule esitada hiljemalt 20. juuli 2020.

Kohus kohustas Baltic Forest OÜ juhtorgani liikmeid andma saneerimisnõustajatele järelevalve teostamiseks vajalikku teavet ja osutama saneerimisnõustajatele abi järelevalvekohustuste täitmisel.

Kohus keelas Baltic Forest OÜ teha Baltic Forest OÜ-let kuuluva varaga tehinguid, mis väljuvad ettevõtte igapäevase majandustegevuse raamidest, sh vara koormamine ja käsutamine ilma saneerimisnõustaja kirjalikus vormis antud eelneva nõusolekuta.

Kõikidele Baltic Forest OÜ investeerimisvõimalustes osalevatele investoritele tehakse saneerimiskava kättesaadavaks täies mahus individuaalse meiliteavituse teel.

Crowdestate'i investorite kõik nõuded on jätkuvat tagatud Baltic Forest OÜ tootmiskinnistutele seatud hüpoteekidega.

Kõikide Baltic Forest OÜ investeerimisvõimaluste (V - X) tagasimaksegraafikud on uuendatud vastavalt saneerimiskavas sätestatule. Alates esmaspäevast, 03.2.2020 on Crowdestate'i järelturul taas võimalik Baltic Forest OÜ laenulepinguid võõrandada ja omandada. Investeeringu lõpptähtaeg 30. juuni 2021.

10 korda laenu võtnud

Baltic Forest on Crowdestate-i plarvormil raha kaasanud lausa kümnel korral, kokku on saadud 10,45 miljonit eurot. Kolmandik sellest on tagasi makstud, kuid mitmed laenud on seni läinud varasemate laenude refinantseerimiseks, kirjutas eelmisel aastal Äripäev. Firma ise loodab taas järje peale saada ning kinnitab, et investorid rahast ilma ei jää.

Ettevõttel on täna ajatatud maksuvõlga 409 753 euro eest. Maksehäireid on üheksa, kõik tekkinud 2019. aasta jooksul. Tuntumad võlausaldajad on seejuures LHV pank, Stokker ja Lindström OÜ.