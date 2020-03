Saudi Araabia ähvardab naftahinnad veel suuremasse langusesse viia

Maailma suurim naftaeksportija alustas laupäeval hinnasõda ja langetas hindu viimase 20 aasta kiireimas tempos ning pakkus pretsedendituid soodustusi USA-le, Euroopale ja Aasiale, kirjutab Bloomberg.

Saudid on vihjanud turuosalistele, et võivad vajadusel tõsta oma toodangu rekordilise 12 miljoni barrelini päevas. Kui koroonaviirus on juba vähendanud nõudlust nafta järele, siis selline käik saadaks turu kaosesse.

Saudi Araabia toodab praegu umbes 9,7 miljonit barrelit päevas, kuid aprillis tõuseb see arvatavasti üle kümne. OPECi ja selle partnerite vahel kokku lepitud tootmispiirangud kehtivad märtsi lõpuni.

"See on naftaturul võrdväärne sõja kuulutamisega," kommenteeris üks anonüümseks jäänud turuosaline.

Reedel lõppes Venemaa ja Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) koostöö kui Moskva keeldus toetamast suuremaid naftatootmise kärpeid.

Nafta hinnad kukkusid selle järel kümme protsenti ja tõid kaasa hirmu 2014. aastale sarnaneva hinnalanguse ees, mil Saudi Araabia ja Venemaa võitlesid turuosa pärast USA kildnafta tootjatega, kes ei osalenud toodangu kärpimise kokkulepetes.

Brenti nafta on tänavu kaotanud umbes kolmandiku oma hinnast ja langenud 45 dollarile barreli eest, mis on madalaim alates 2017. aastast. See on pannud naftast sõltuvad riigid ja mitmed ettevõtted suure surve alla.