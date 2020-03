Saudi Araabia annab naftasõjale hoogu juurde: tootmist suurendatakse veelgi

Plaanitav tootmise tase on varasemast tootmise tasemest 2,5 miljonit barrelit enam ning ka suurem kui Saudi Araabia maksimaalne jätkusuutlik tootmisvõimekus, mis tähendab, et kuningriik võtab turuosa suurendamise eesmärgil turu üleujutamiseks kasutusele ka varud, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Petromaxi analüütik Olivier Jakob tõdes, et Saudi Araabia tahab näidata, et tal on võimekus suurendada tootmist kiiremini kui ühelgi teisel naftatootjal. „Saudi Araabia teeb kõik, et naftaturgu segi paisata,“ lausus Jakob. „Nädalavahetusel alustatud hinnasõda on läinud üle mahusõjaks. Turul ei ole nii palju naftat tarvis,“ lausus ta.

Ka Venemaa energiaminister Aleksander Novak kinnitas pärast saudide teadet, et Venemaagi võib lähiajal suurendada päevast naftatootmist 500 000 barreli võrra. Kuid nagu kirjutab Briti majandusleht, ei ole Venemaal samasugust vaba tootmisvõimekust.