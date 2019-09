Saudi Araabia naftarajatiste rünnakutel on suur kõrvalmõju

Saudi Araabia ei vii tõenäoliselt tänavu Aramcot börsile, rääkisid kaks anonüümseks jääda soovinud allikat Reutersile.

Maailma väärtuslikuima naftakompanii aktsiate avalik pakkumine ja sealt raha saamine on krooniprints Mohammed bin Salmani majandusreformide üks nurgakivi. Tema eesmärk on vähendada riigi sõltuvust naftast.

Armaco ei vastanud uudisteagentuuri kommentaaripalvetele.

Aramco nõukogu esimees Yassir al-Rumayyan ütles läinud nädalal pärast rünnakuid naftarajatistele, et ettevõte võib olla valmis aktsiate avalikuks pakkumiseks ühe aasta jooksul.

Varem on kuningriigi ametnikud rääkinud, et Aramco aktsiate avalik pakkumine võib toimuda 2020. või 2021. aastal.

Aktsiate avalik pakkumine oleks pidanud esialgsete plaanide kohaselt toimuma juba mullu, kuid varasema informatsiooni kohaselt pidanuks toimuma tänavu novembris. Plaan oli pakkuda investoritele müügiks algul vaid ühte protsenti ettevõtte aktsiatest. Kokku oleks investoritele aja jooksul müüdud viie protsendine osalus, mis oleks võinud teoreetiliselt tekitada saja miljardi dollarise tulu.

Nüüd peaks tehing lükkuma järgmisse aastasse, kuna rünnati Armaco Khurais ja Abqaiqi naftatöötluskomplekse rünnati.

„Nad peavad looma usaldust lisaks tootmise taastamisele,“ ütles üks allikatest.

Naftarajatiste rünnakud näitasid seda, kui halvasti oli Saudi Araabia valmis kaitsma oma naftarajatisi, kuigi enam kui nelja aasta jooksul sõjas Jeemeniga, mis on toonud kaasa korduvaid rünnakuid. Saudi Araabia ja USA usuvad, et rünnakute taga on Iraan.