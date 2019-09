Saudi Araabia naftatehaste ründamise järel on tõusnud nafta hind

Brenti toornafta hind tõusis 19% 71,95 dollarini barrelilt ja West Texas Intermediate 15% 63,34 dollarini barrelilt, vahendab BBC News.

Hinnad langesid veidi, kui USA president Donald Trump andis korralduse USA naftareservide kasutusele võtuks.

Võib kuluda nädalaid enne, kui Saudi Araabia tehased taas töökorras on.

Saudi Araabia naftafirma Saudi Aramco teatas, et rünnakute tõttu vähenes toodang 5,7 miljoni barreli võrra päevas.

Droonirünnakute käigus oli sihtmärgiks muuhulgas ka maailma suurim naftatöötlemistehas.

USA välisministri Mike Pompeo sõnul oli rünnakute taga Iraan, kes seda aga eitas.

Hiljem kuulutas Trump Twitteris, et USA teab, kes on süüdlane ning „püss on laetud ja sihitud”, aga oodatakse, kuidas Saudi Araabia tahab edasi minna.

Saudi Araabia ei ole rünnakutest detailselt rääkinud. Ohvreid kuningriigi teatel ei olnud. Naftatoodangust on siiski veidi rohkem räägitud.

Saudi Araabia energiaminister, prints Abdulaziz bin Salman ütles, et osa tootmise vähenemisest kaetakse varudest.

Saudi Araabia on maailma suurim naftaeksportija, kes ekspordib seitse miljonit barrelit päevas.