Saudid said paika riikliku naftafirma börsile mineku aja. Selle tulemusel võib sündida väärtuslikuim ettevõte maailmas

Saudi Araabia kuningriigile kuuluv naftafirma Saudi Aramco andis täna hommikul pärast kohaliku regulaatori heakskiitu teada, et läheb detsembris kohalikul börsile, kirjutab CNBC. Veel ei ole teada, mis saab olema börsile mineku täpne maht. Ettevõte ütles pressiteate vahendusel vaid seda, et avaldab aktsiahinna, avalikule enampakkumisele minevate aktsiate arvu ja ettevõtte osaluse suuruse siis, kui on börsiprospekti lõplikult valmis saanud.

Varasemate analüüside põhjal on pakutud, et saudid viivad kohalikule börsile 1-2% ettevõtte osalusest ning hiljem 3-4% veel ka mõnele rahvusvaheline börsile. Ettevõtte vastu on huvi üles näidanud nii New Yorgi, Londoni, Hongkongi kui Tokyo börsid. Kokku peaks avalikule enampakkumisele minev osalus piirduma 5%-ga.

Saudide Aramco on maailma suurim nafta- ja gaasikontsern. Kuigi Saudi kroonprintsi Mohammed bin Salmani hinnangul on ettevõtte väärtuseks 2 triljonit dollarit, on seni pankurid hinnanud selle väärtust mõnevõrra madalamaks, öeldes, et see võiks olla 1,5 triljoni dollari ringis.

Aramco börsile minekut on viimased aastad väga oodatud, kuid seni on see edasi lükkunud nii kõikuvate naftahindade, ebakindla väärtuse hindamise, otsustamatuse pärast, kuhu börsile minnakse ning ka erinevate geopoliitiliste sündmuste pärast nagu septembris aset leidnud drooni- ja raketirünnak Saudi naftatehastele.