Saunaettevõte Huum hakkas eksportima Põhja-Ameerikasse

Esimesed spetsiaalselt Ameerika jaoks loodud Huumii kerised ja juhtpuldid on juba teele saadetud. Toodete hulgast leiab nii elektri- ja puuküttekerised kui ka WiFi-ühendusega juhtpulte, mis võimaldavad sauna kütta nii puldist kui ka Huumi mobiilirakendusest.

Varasemalt on Ameerika saunaentusiastid tundnud suurt huvi Eesti sauna ning Huumi toodete vastu, kuid seni pole neil olnud lihtsalt võimalust tooteid tellida. Peamiseks põhjuseks see, et tooted pole varasemalt vastanud USA regulatsioonidele. Ettevõtte soov oli aga turu nõudele vastu tulla, mistõttu investeeriti tootearendusse, et tooted oleksid Ameerika turule sobivad.

"Oleme põnevil, et meil on võimalus tutvustada Ameerika saunahuvilistele Eesti sauna disaini ja tehnoloogiat," sõnab Huum OÜ asutaja Siim Nellis. "Kuna Ameerikas on erinevalt Euroopast teised nõudmised, siis oleme Huumi tooted kohandanud ümber nii, et need vastaksid USA eeskirjadele ja sertifikaatidele," lisab Nellis.

Esimesed konteinerid saadeti teele 2020. aasta septembrikuus. Edasise nõudluse rahuldamiseks tehakse veel enam tööd.