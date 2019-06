Savisaare võlad ei vähene. Suurim summa on tal üleval Harlamovi ees

Mullu 16. septembrist taas Tallinna linnavolikogu liikme kohale asunud Edgar Savisaare, kes pääses tema suhtes algatatud kohtuprotsessist kehva tervise tõttu, sissetulekuks oli möödunud aastal 61 209,81 eurot. Aasta varem, 2017. aastal oli tema aastane brutotulu 82 879,82 eurot ja kaks aastat tagasi, 2016. aastal 70 106,77 eurot.

Tema vara hulka kuulub veel korter Tallinnas ja Hundisilma talu Lääne-Virumaal Haljala vallas. Ka on liiklusregistrisse kantud Savisaare nimele 2003. aastast Nissan universaal. Ühtlasi on Savisaarel 100% osalus 2003. aastal asutatud ettevõttes Fixor Holding OÜ, mille põhitegevusvaldkonnaks on Creditinfo andmeil raamatute jaemüük spetsialiseeritud kauplustes. Ettevõte on 5% osanik Keila-Joa Sadam OÜ-s.

Siiski on ettevõtte majandustegevus väga tagasihoidlik, 2016. ja 2017. aastal on selle käive olnud 200 euro kanti. 2017. aastal oli ettevõtte kahjum üle 8200 euro. Ka on ettevõttel üleval kaks maksuvõlga. Üks, mis jääb suurusjärku 65-320 eurot, on Julianus Inkasso ees, ning teine, suurusjärgus 640-3200 eurot on inkassofirma Legal Financial Services OÜ ees.

Kõige selle kõrval deklareeris Savisaar juba mitmendat aastat järjest 108 957 euro suuruse laenukoorma, mis on tekkinud eraisikutelt võetud laenude näol.

Suurima, 50 000 euro suuruse summa on ta võlgu kunagisele nõunikule, ärimees Oleg Harlamovile. Talle järgneb endine Põhja-Tallinna linnaosavanem ja tänaseks Keskerakonnast lahkunud Raimond Kaljuaid 35 000 euroga. Kolmas on sarnaselt Savisaarele endale temaga seotud kohtuprotsessi kaasatud ärimees Aleksander Kofkin 23 957 euroga.