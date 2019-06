Scania Eesti vaidlustab Tallinna gaasibusside hanke tulemused

Tallinna Linnatranspordi AS teatas eile, et gaasibusside riigihanke võitis Solaris Bus & Coach S.A., kellelt TLT ostab sada uut surugaasil töötavat linnaliinibussi.

Scania esitab konkursi tulemuste kohta vaide riigihangete vahekohtule lähiajal. "Talinna Linnatransport otsustas juba teist korda otsitud põhjustel meid hankest kõrvaldada. Esimesel korral andis riigihangete vahekohus Scaniale õiguse ning meid saime hankes jätkata, kuid nüüd, vahetult pärast Jaanipäeva tuli Talinna Linnatranspordi poolt uus otsus, millega meie pakkumine uuesti hanketingimustele mittevastavaks kuulutati,” selgitas Scania Eesti juht Janno Karu.

Karu hinnangul on ka see Tallinna Linnatranspordi otsus alusetu ja ettevõte esitab selle kohta riigihangete vahekohtule vaide lähipäevil, praegu tegeleb vaide ettevalmistamisega.

„Vägisi tundub, et Tallinna Linnatransport soovib iga hinna eest just Solarisega lepingut sõlmida. Miks see nii on, ei oska öelda. Lätis ja Poolas on Solaris seotud linnatranspordi hangetega suurtesse korruptsiooniskandaalidesse. Tahaks loota, et Tallinnas see Solarise eelistamise põhjuseks ei ole,” lisas Karu.

Aastaks 2025 asendab TLT kõik vanemad diiselbussid surugaasi kasutavate linnaliinibussidega. Selleks hangitakse järgmise nelja aasta jooksul kokku 300 uut gaasibussi ja tehakse esmaseid ettevalmistusi elektribusside kasutusele võtmiseks. Esimesed sada uut gaasibussi vahetavad välja praegu kasutusel oleva bussipargi vanima osa.