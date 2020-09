SEADUSERIKKUMINE JA JÄTKUV EBAVÕRDSUS: pool aastat pärast apteegireformi pole märkigi loodetud konkurentsist ja hinnalangusest

Loodetud iseotsustavaid ja -tegutsevaid apteekreid esimese poole aastaga turule juurde tekkinud pole, järelikult pole saanud tekkida ka konkurents ja hinnalangus. Vanad omanikud suudavad ravimeid liigutada ja hindadega selliselt manipuleerida, et apteekrid käituvad täpselt nii, nagu mingit apteegireformi poleks toimunud.

Mõõtmaks reformi edukust, hakkasime veebruaris igapäevaselt jälgima Apotheka, Südameapteegi ja Benu apteekidest müüdavate ravimite hindu - 180 päeva, 350 apteeki ja 2200 ravimit ehk tänaseks kokku 140 000 000 andmeühikut. Neid ühikuid analüüsides saime teada, et pärast 1. aprilli:

korraldavad iseseisvad apteegid ühel ja samal ajal ning täpselt sama hinnaga kampaaniaid täpselt samamoodi kui enne 1. aprilli apteegireformi;

rikuvad hulgimüüjad seadust ja kohtlevad apteeke ebavõrdselt - nö „omad" saavad paremaid hindu kui võõrad;

pole käsimüügiravimite hinnad langenud;

pole apteegid hakanud omavahel konkureerima.

Võidab see, kes korraldab rohkem kampaaniaid

Vanade hulgimüüjatest omanike jätkuvat kontrolli tõestab kõige paremini see, kuidas toimuvad käsimüügiravimite sooduskampaaniad. Tegu on ravimiäri väga olulise elemendiga. „Kliendid on nii ära harjunud, et kogu aeg peab kusagil kampaania olema. On inimesi, kes küsivad uksest sisse astudes kohe soodustusi, kui midagi pakkumises pole, lahkutakse," räägib apteeker.

Kampaaniate olulisust kinnitab ka Eesti proviisorite koja esinaine Karin Alamaa-Aas öeldes, et raske on sellises olukorras olla üksik hunt - kõik kasutavad kliendikaarte, kui sina seda ei tee, sinu juurde enam ei tulda.

Õhtulehe kogutud hinnainfo põhjal saab joonistada mõtlemapanevaid hinnamustreid. On täiesti selge, et sooduskampaaniad algavad ja lõpevad ühe ja sama kaubamärgiga apteekides täpselt ühel ja samal kuupäeval ning ka soodushind on sendi pealt sama. Erinevate kaubamärkide all tegutsevates apteekides on seejuures kampaaniad teisel ajal ja teise hinnaga. Kui apteegid kuulusid nö kettidele ja viimased omakorda oli seotud hulgimüüjatega, polnud selles midagi eriskummalist, kuid mustrid on jäänud samaks ka nüüd, kus apteegid peaks oma otsustes olema iseseisvad.