Sealiha viskas Hiinas inflatsiooni võimsalt üles

Septembris kasvasid aastaga tarbijahinnad kolm protsenti, teatas täna Hiina statistikaamet. Augustis oli hinnatõus 2,8 protsenti, kirjutab MarketWatch.

Sealiha hinnatõus oli Hiinas 12 aasta suurim ja see andis poole tarbijahinnaindeksi kasvust. Sealiha hinnatõusu põhjustas Aafrika seakatk, mis on sigadele tappev. Et sead löödi maha, on nüüd maailma suurima seakasvataja- ja tarbija juures sealihapuudus.

Septembris kasvas Hiinas sealihaimport aastaga 72 protsenti.