SEB analüüs: Eesti lehmad paistavad silma kõrge piimaanniga

„Eelmise aasta üheksa kuuga ületas Lätis piimatoodang kohalikku vajadust üle 80 protsendi, Eestis 70 ning Leedus veidi üle 50 protsendi võrra. Soome toodang vastas kodumaisele nõudlusele, kuid Rootsis jäi kogutoodang üle 10 protsendi kohalikule nõudlusele alla. Veelgi teravam on piima defitsiit Lõuna-Euroopas, kus kaetakse alla 80 protsendi vajadusest," ütles SEB põllumajandussektori juht Andrus Mägi.

Euroopa rekordiomanik on Taani, mis suudab toota ligi 2,5 korda rohkem piima kui neil endil vaja on. „Ka Taani lehmade piimaand on Euroopa kõrgeim - ligi 9900 liitrit lehma kohta -, kuid Eesti on edetabelis teisel kohal eelmisel aastal saavutatud 9633 liitriga. Järgnevad Soome ja Holland ning tabeli lõppu jäävad Balkani riigid," lisas Mägi.

Eesti puhul jääb silma piimanduse kõrgem tootlikus ning ka toorpiima kõrgem hind võrreldes Läti ja Leeduga. „Samas tuleb silmas pidada, et hinnad on viimastel aastatel palju kõikunud, tehes suure languse Ukraina konfliktiga seotud sanktsioonide jõustumisel 2014. aastal. Kuna praegu toetab nõudlus piima hinda ja produktiivsus on kasvanud, siis piimahindade väljavaade on stabiilne," märkis Mägi.