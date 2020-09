SEB analüüs: sularaha kasutatakse vähem, kulutused meelelahutusele kasvavad

Turismi- ja meelelahutussektor näitab endiselt langust (vastavalt 40 ja 7 protsendi ulatuses), sisustuse, toitlustuse, terviseteenuste, rõivapoodide ja elektroonikamüüjate käibed aga näitasid häid kasvunumbreid.

„Oma andmetest näeme, et Eesti inimesed käivad endiselt hea meelega väljas ja suve lõpus ei olnud kodus püsimise trend enam aktuaalne. Veelgi on kasvanud eestimaalaste kulutused meelelahutuse valdkonnas, millel jääb vaid alla 10 protsendi, et saavutada eelmise aasta tase. Turismilangus aga püsib endiselt 40 protsendi juures, mis ei ole juba mitu kuud ei kasvanud ega langenud. Ilmselt on viimaste kuudega turismivaldkonnas saavutatud maksimum, millest inimesed ei julge rohkem tarbida või reisida, ning osa meie ühiskonnast on otsustanud koroonapandeemia ajal kasutada lendamist/turismiteenuseid erilise ettevaatlikkusega," võttis augusti andmeid kokku SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt.

Vähenenud huvi reisimise vastu kinnitavad ka SEB andmed, mille järgi on eestlaste kulutused kõikides välisriikides pigem vähenenud. Vähem on langenud aga Eestlaste kulutused Soomes, Lätis ja Leedus.

„Lisaks vähesele reisimisele püsib ka Eesti tarbijate vähenenud sularaja kasutamise trend. Eriolukorra ajal inimeste kiire valmidus rohkem kasutama oma igapäevatoimingutes just kaardimakseid leiab endiselt aset ning SEB klientidest kasutatakse sularaha endiselt 10% vähem. Sellega koos püsivad tugevad ka e-ostude numbrid mis justkui tõestavad, et varakevadel toimunud sunnitud üleminek digitaalsetele teenustele on paljude jaoks olnud positiivne kogemus ja tol ajal omandatud harjumused jäävad vähemalt mingil osal elanikkonnast püsima," lisas Lennart Kitt.

Veel märtsis näitas eestimaalaste sularahakasutus 25-protsendilist langust, aprilli pensionipäevadel välja võetud sularaha maht vähenes lausa 30 ja tehingute maht üle 40 protsendi võrra. Mais hakkas sularahakasutus järk-järgult uuesti kasvama, kuid jäi viimastel kuudel võrreldes eelmise aastaga 10 protsenti väiksemal tasemel püsima.