SEB analüütik soovitab Swedbanki aktsiat osta

„Kuigi paistab peaaegu võimatu prognoosida, mida meedia võib veel välja kaevata, viitab avaldatud informatsioon sellele, et Swedbank pole sooritunud raskeid kuritegusid,“ kirjutas ta analüüsis. „Järgmisena tuleb fookusesse Balti ja Rootsi finantsinspektsioonide uurimine. Eeldame, et nende tulemused avalikustakse veel enne suve, kuna palavikuline hirm on tabanud kogu pangandust ja kogu Baltikum on täis negatiivseid uudiseid.“

Börsil on aktsia kukkumise näol hinnatud trahvide suurus kuuele miljardile dollarile, kuid nii suur trahv on SEB analüütiku sõnul väga ebatõenäoline arvestades teistele pankadele tehtud trahve, kirjutab Di.

Kuigi SEB andis Swedbanki aktsiale ostusoovituse, tõmbas anaüütik aktsia hinnasihi 230 Rootsi kroonilt 200 Rootsi kroonini.

Täna hommikul maksis Swedbanki aktsia 130 Rootsi krooni.