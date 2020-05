SEB avaldas majapidamiste maksepuhkuste statistika. Neil on klientidele selge soovitus

„Kuigi hetkel näeme maksepuhkuste taotlemise trendi mõningast vähenemist, on selle põhjal veel vara kaugeleulatuvaid järeldusi teha, sest väljavaade on ebakindel ja turu nähtavus on suhteliselt madal. Loodame, et nii nagu eriolukorra lõppemise järgselt piirangud samm-sammult vähenevad, nii muutub majanduskeskkonna perspektiiv edaspidi järk-järgult selgemaks. Pangana oleme endiselt valmis oma kliente nii headel kui ka keerulistel aegadel toetama. Meie peamiseks sõnumiks on palve pöörduda panka kohe, kui on näha, et maksetega võiksid probleemid tekkida, näiteks kui töötasu on oluliselt vähenenud, töökoht on kadumas või kadunud ja vajatakse lisaaega uue töökoha leidmiseks," kommenteeris SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

Maksepuhkuse taotlemise ja allkirjastamise protsess on SEBs täielikult digitaliseeritud ning kliendil ei ole vajadust selleks pangakontorit külastada. Täpsem info maksepuhkuse taotlemise kohta asub siin.

„Pakume oma klientidele maksepuhkust nii eluasemelaenu-, väikelaenu-, liisingu- kui ka püsimaksega krediitkaadi lepingutele. Neile, kes plaanivad uute finantskohustuste võtmist, soovitame seda põhjalikult kaaluda, hinnates nii oma tänast sissetulekut ja kohustuste taset kui ka tuleviku väljavaadet." lisas Ainar Leppänen.