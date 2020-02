SEB Eesti haru ligi 1000 töötajat said leviva viiruse tõttu karmid käsud

SEB Eesti kommunikatsioonijuht Julia Piilmann kinnitas Ärilehele, et sellised otsused on tõesti tehtud ja eile said kõik töötajad ning juhid selle kohta ka teavituse.

„Need, kes on koolivaheajal käinud reisil, neil tuleb sellest teavitada oma juhti ja jääda kaheks nädalaks koju karantiini. Kõik koosolekud tuleb pidada Skype'i teel. Ära jäävad lähetused ja ärireisid," kirjeldas Piilmann. Karantiini jäämise kohustus puudutab töötajat ka siis, kui tema pereliige on käinud reisil. Palve on, et töötaja hoiaks kogu aeg sülearvutit ligi, kui on ootamatult vaja jääda kodusele tööle.

„Meil on võimalik sel moel tööd teha. Praegu ei ole märtsi lõpu lähetused ja reisid veel üles öeldud, vaatame jooksvalt," ütles Piilmann.

Piilmann ei osanud öelda, kui suurt osa SEB Groupist sellised nõuded puudutavad. Olgu aga öeldud, et kokku on grupis töötajaid ligi 15 000.