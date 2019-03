SEB Eesti juht: me ei saa väita, et meie kaudu ei ole tehtud ühtegi kahtlast tehingut

Kas SEB polegi pank, sest seda pole rahapesu-uudistes?



Rahapesu vastu võitlemine ja terrorismi rahastamise tõkestamine on meie jaoks hästi olulised teemad. Aga meie jaoks on olulised teemad ka eraisikute uute kodude ja ettevõtete äriplaanide finantseerimine ning tervikuna Eesti majanduse arengu toetamine. See, et viimasel ajal on meedia tähelepanu keskpunktis olnud ainult üks teema, on natuke kahetsusväärne.



SEB kaudu pole kahtlast raha liikunud?



Rahapesu on üks kuritegevuse liik. See elab kogu aeg meie kõrval paralleelmaailmas ja otsib kohta, mida rünnata. Nagu ükski teine pank, ei saa ka meie väita, et meie kaudu ei ole ühtegi kahtlast tehingut tehtud ega ühtegi kahtlast eurot liikunud. Ma saan kinnitada, et oleme andnud endast parima, et meid oleks võimalikult raske kahtlaste tehingute tegemiseks ära kasutada.

Tooksin siin näiteks kodu vargakindlaks muutmise. Lukud ja signalisatsioon ei muuda meie kodu sajaprotsendiliselt kaitstuks, kuid mingist piirist tundub varastele meie kodu ründamine väga raske ülesanne. See ongi see piir, kus saame öelda, et oleme andnud endast parima, isegi kui see pole täielik garantii. Oluline on olla hoolas ja teha kõik endast olenev.

Vaatasin rahapesu andmebüroo statistikat aastate 2008–2018 kohta. Selle aja jooksul on kohtutesse jõudnud 154 rahapesuteemalist juhtumit. See on aga jäämäe tipp. Juba meie edastame igal aastal mitusada kahtlust ja teadet. Pankade peale kokku teeb see tuhandeid aastas. See on pankade pidev töö, et teavitada, raporteerida ja vajaduse korral ka kliendisuhe lõpetada. Rahapesu tõendada on väga keeruline ja parem on katsuda seda vältida ja oma majast eemale suruda. Kõige parem kaitse on õigete klientide valik.