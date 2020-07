SEB Eesti poolaasta kasum oli mullusest 10 miljonit väiksem

SEB tegevustulud ulatusid esimesel poolaastal 85,3 miljoni euroni, mis on sarnane mullusega, mil on sarnane eelmise aastaga kui tulud olid 84,8 miljonit. Ka tegevuskulud jäid eelmise aastaga samale tasemele ja ulatusid 30,4 miljoni euroni (2019. aastal 30 miljonit).

„Kuigi panga tulud ja kulud olid pea sama suured kui aasta tagasi, siis oli esimese poolaasta kasum pea kümme miljonit väiksem, sest suurendasime laenukahjumite eraldisi. Suunasime pea viiendiku oma esimese poolaasta kasumist reservi, et olla valmis laenukahjumite suurenemiseks järgnevatel kvartalitel, kui Eesti majandust peaks prognooside kohaselt ees ootama ligi kümneprotsendiline majanduslangus. Laenukahjumite eraldisi suurendas pank 2020. aasta esimeses pooles 8,1 miljoni euro ulatuses, 2019. aasta samal perioodil vähendas pank 2,4 mln euro ulatuses eraldisi," kommenteeris SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.

Koroonakriisi mõjuna on laenukasv pidurdunud ja säästmine kasvanud. SEB laenuportfell kokku kasvas aasta esimeses pooles 6 protsenti ja hoiused 11,1 protsenti - aasta tagasi olid samad näitajad vastavalt 11 ja 8,5 protsenti.

Ettevõtete laenukasv on pidurdunud eelmise aasta pea 13 protsendilt 3,6 protsendile, samas on ettevõtete hoiuste kasv kiirenenud 5,2 protsendilt 11,4 protsendini. „Kuna keskkond on ebakindel, siis lükkavad ettevõtted oma pikaajalisemaid otsuseid edasi, samas näitab hoiuste kasv, et ettevõtete finantstervis on üldiselt väga hea," ütles Parik. „Oleme avatud uute projektide finantseerimiseks ja näeme, et konkurents tugevatele laenuprojektidele on tihe. Äkkpidurdus majanduses õpetas kiire kohanemise vajalikkust - huvi e-äri makselahenduse kasutusele võtmiseks on suur, samuti on kõik innovatsiooni ja ärimudeli uuendamisega seonduv äriklientidele olulisemaks muutunud. Soovitame äriklientidel liituda äsja asutatud Innovatsiooniliidrite klubiga, et üheskoos leida viise majanduse kiireks taaskäivitamiseks."

Muutused eraisikute finantskäitumises on olnud väiksemad. Eraisikute laenukasv aeglustus eelmise aasta sama perioodi 8,2 protsendilt 6,5 protsendile, kuid hoiused kasvasid sama kiiresti kui eelmisel aastal samal ajal, ehk enam kui 11 protsenti. Eratarbimine on taastunud kriisieelsele tasemele, vaid kodulaenude taotlemise osas on kliendid täna veel mõnevõrra ettevaatlikumad kui enne kriisi. Sarnaselt ettevõtetele lükkavad eraisikud edasi peamiselt suuri tulevikku suunatud investeeringuid, kuid säästmine on püsinud läbi kriisi kõrgel tasemel.