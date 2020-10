SEB: eluasemelaenude andmise maht ületas esimest korda eelmise aasta taseme

SEB juhatuse liige, jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen: „Kui mahu poolest ületasime septembrikuus eelmise aasta eluasemelaenude taseme, siis tükiarvus oleme umbes 6% võrra maas. Selle põhjuseks on asjaolu, et laenuraha kasutatakse rohkem uusarendustesse kinnisvara soetamiseks, kus on ruutmeetri hind kallim kui järelturul oleva kinnisvara puhul. Tehingute väiksem arv viitab aga asjaolule, et teatud osa klientidest on ettevaatlikumad kui eelmisel aastal samal ajal, olukorraga kohanemine võtab aega, jälgitakse, milline on töökoha ja sissetuleku säilimise perspektiiv, ning tehakse otsuseid sellest lähtudes."

SEB eluasemelaenude väljastamise statistika näitas mahtude olulist vähenemist märtsis ja aprillis 2020, pärast mida hakkas kodulaenude väljastamise määr stabiilselt kasvama. Eriti tugevalt pöördus trend kasvule augustikuus ning juba septembris sai ületatud nii eelmise kui ka üle-eelmise aasta kodulaenude uusmüügi tase. Eluasemelaenu keskmise summa tõusu oli märgata aasta esimestest kuudest.

„Hetkel näeme enamikes valdkondades seda, et olukord pole muutunud nii keeruliseks, kui ennustati kevadel. Töötuse kasv on hetkel jäänud piiratuks ja puudutanud peamiselt välisturiste teenindanud reisiettevõtteid, hotelle, majutus- ja toitlustusasutusi," märkis ta. "Majanduskeskkond tervikuna on harjumas uue reaalsusega. Kindlasti on veel vara rääkida majanduse täielikust taastumisest, kuid stabiliseerumist ja selle taustal ostujulguse taastumist on märgata."