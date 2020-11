SEB fondijuht: teisest sambast loobuja kaotab 10 000 eurot

Teatavasti makstakse soovijatele välja kogu II samba raha, mis on sinna kogunenud. Kõigilt neilt võetakse maha 20 protsenti tulumaksu, nii et näiteks sambas oleva 6000 euro asemel jõuab pangakontole 4800 eurot jne. Raha väljavõtmine tähendab ka seda, et uuesti II sambaga liitumine saab võimalikuks alles kümne aasta pärast.

Kuid lisaks tulumaksule kaasneb II sambast loobumisega veel üks aspekt. Praegu läheb II samba kliendi töötasult kaks protsenti pensionifondi ning riik maksab sinna neli protsenti lisaks. Riigi panus jääb sambast väljumisel laekumata. Ühes kuus pole keskmiselt palgalt - mis praegu on veidi üle 1400 euro - lisanduv 60 eurot justkui suur raha, aga kümne aasta peale teeb see juba 7200 eurot. Arvestades eeldatavat palgakasvu ning antud summa tootlust pensionisambas, siis kümne aastaga jääb endine II sambasse koguja ilma ligi 10 000 eurost. Kahekordse keskmise palga teenija kaotus on vastavalt umbes 20 000 eurot.

Igaüks otsustab, kas II sambast väljumine on väärt esiteks 20-protsendilise tulumaksu maksmist ning teiseks loobumist umbes 10 000 eurost. Isegi kui vastu saab lubaduse, et I samba pension on tulevikus suurem. Siiski on I samba valem muutunud, nii et raha jaotatakse varasemast solidaarsemalt ning sotsiaalmaksu riigieelarvesse jättes võib ümberjaotamise tõttu olla võit I sambast väga väike.

Raha hakatakse välja maksma alles septembrist 2021

Kui pensionisambast väljumise avaldusi saab hakata esitama 1. jaanuaril 2021, siis väljamakseid tehakse avalduse esitanutele alates 1. septembrist 2021. Väljumisavaldusi võetakse kõigepealt vastu märtsi lõpuni ning seejärel saab avaldusi esitada aprillist kuni juulini, mil II samba raha makstakse välja alates 1. jaanuarist 2022. Edaspidi toimuvad väljamaksed kolm korda aastas ja avalduse peab selleks esitama vähemalt viis kuud varem. Avaldust saab veel tagasi võtta kuni üks kuu enne väljamakset.

Pensionireform pakub II sambasse kogujale mitmeid kasulikke alternatiive, millega on tark end kurssi viia. Kuna kõik investeerimisvõimalused ei ole kohe 2021. aasta alguses teada, ei tasu kiirustada ega teha läbimõtlematuid otsuseid.