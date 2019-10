SEB hakkas äriklientide suurhoiustelt hoiutasu korjama

Tasu võetakse kliendilt, kellel on arvelduskontodel pikemat aega üle miljoni euro igapäevaseks majandustegevuseks mittevajalikku raha.

Teised kommertspangad esialgu rahahoidmise eest tasu ei võta.

SEB pank teavitas sellel nädalal Pärnumaal suuremaid ärikliente, et alates novembrist küsib pank neilt nii-öelda rahahoidmistasu. SEB teatel on valuutahoidmistasu hinnakirja järgne tasu, mida siiani ei ole rakendanud.

Hoidmistasule rakendub teenustasu 0,4 protsenti aastas raha jäägilt kontol alates miljonist eurost. Panga teatel on omavalitsustele, kellel on samuti suuremad rahajäägid, see tasu juba kehtestatud.

Pärnu linnavalitsuse jaoks kehtib see tasu augustikuust. Pärnu linna finantsvahendite jääk on viimastel aastatel olnud üle kümne miljoni euro, sest planeeritud kulud on jäänud tegemata.

Pärnu abilinnapea Meelis Kuke sõnul ei taha linn seda tasu maksta, sest kümne miljoni pealt oleks summaks 400 000 eurot.