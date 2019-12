SEB hoiatab kliente panga numbrilt tulevate telefonikõnede eest: see on petturite täna vallandunud uus tase

SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann selgitas, et umbes tund aega tagasi on nende kliendid hakanud saama telefonikõnesid panga nimel. Kliendid ei oska ohtu aimata, sest telefonikõne tuleb pangaga tselt numbrilt.

Helistaja räägib vene keeles ja kinnitab, et helistab SEBst ning kuna õngitsemispettusi on üha rohkem, siis helistab ta kliendi turvalisuse kaitsmise eesmärgil. Helistaja palub kontrollida kaardimakseid ning logida oma internetipanka. Helistaja palub kliendil öelda oma pangakaartide numbrid. Ehk kõnede eesmärk on üks: saada kliendi pangakaardi andmed, et neid siis kuritarvitada ja kl

Piilmann kinnitab, et SEB klientidele selliseid kõnesid ei tee ning oma andmeid ei tohiks helistajale anda.

"Inimesed on meili teel tulevate petukirjadega juba harjunud ning oskavad neist hoiduda, täna on pettused aga läinud täiesti uuele tasemele," lausus Piilmann.