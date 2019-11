SEB juht kinnitas veel eelmisel aastal: meil pole mingeid rahapesule viitavaid märke pärast 2008. aastat

Selleks kasutati variisikuid. Näiteks miljardeid läbi SEB liigutanud Erik Vanagels elab Riia lähistel. Rahapesuuurimise ekspert Graham Barrow märkis, et see mees on talle väga tuttav nagu ka teised Läti nimed, keda seostatakse 194 ettevõttega, kes olid kontode omanikud paljudes rahvusvahelistes pankades. Nemad ajasid rahaasju formaalselt, kuid tegelikud kontode omanikud pole teada.

Uurimine näitas, et enam kui sada SEB kundet on kontodega seotud varasemalt teada rahapesujuhtumites olevate ettevõtetega. Nende seas on eri maades riiulifirmad, mida on kasutatud Moskvas rahapesuks, kuid kõige krooniks on Magnitski skandaalis olnud ettevõtted. See skandaal on läinud juba Swedbankile ja Danske Bankile kalliks maksma.

2018. aasta sügisel ütles SEB grupijuht Johan Torgeby, et nende panka küll ei tasu siduda mingi rahapesuga. Pärast 2008. aastat pole mingisuguseid hoiatavaid märke.

Magnitski juhtumiga seostatud ettevõtete rahaliigutusi toimus SEB klientide vahel enam kui 70 miljoni dollari väärtuses.

SEB Rootsi avaldas eile õhtul pressiteate, millega tunnistatakse kümnete miljardite jagu kahtlaseid tehinguid panga Eesti harus. SEB avaldatud materjalidest nähtub, et aastail 2005 kuni 2018 liikus panga Eesti haru kaudu 25,8 miljardit euro väärtuses esmapilgul hämarat raha.