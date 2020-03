SEB: karantiini tulemusel suundus langusesse ka e-kaubandus

Enim kahanesid reisimise, majutuse ja turismiteenusega seotud e-maksed, kuid on ka tõusu näidanud valdkondi, milleks on peamiselt söögikohtade, väärtpaberite ja kodusisustusega seotud teenused.

Panga andmetel vähenes märtsikuu teises pooles üle poole ka SEB pangakontorite külastus, sularaha kasutus on vähenenud veerandi võrra ja kaarditehingud 30 protsenti.

„Eriolukorra tingimustes näeme olulisi muutusi inimeste käitumises ja see väljendub koheselt ka maksete ning raha kasutamisega seotud toimingutes. Ilmselt pole üllatav, et uues olukorras tuleb kõigil majanduslikult järgi anda, kuid neil, kes suudavad kaupa müüa ja teenuseid osutada kaugteel, on suurem võimalus sellest väiksemate kahjudega välja tulla,“ kommenteeris olukorda SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

SEB 2020. aasta alguses korraldatud e-kaubanduse analüüsi kohaselt jätkus 2019. aastal Eesti e-kaubanduses kasvutrend ning võrreldes 2017. aastaga on pangakaartidega teostatud e-ostude maht kasvanud üle 50 protsendi. SEB analüüsi kohaselt olid Eesti inimeste e-ostud endiselt enim seotud reisimise ja turismiga. Kõige rohkem kulutati ostudele reisibüroodest, kuid kiirelt populaarsust võitvate hotellide ja lennupiletite veebipoodide kasv oli samuti märkimisväärne. 2019. aasta suurima hüppe tegi taksonduse ning kiirtoidu e-ostude käive. Alates tänavu märtsi teisest poolest aga suundus ka e-kaubandus tervikuna langusesse.