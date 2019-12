SEB: Kuidas läheb Eesti ettevõtjate jaoks nii olulisel Rootsi majandusel?

Koondnumbrina on Eesti ekspordikasv Rootsi olnud hea ka tänavu, kuid nii mõneski olulises kaubagrupis on kasv siiski märkimisväärselt aeglustunud. Selle põhjuseks on muutused Rootsi enda majanduses. Kui 2017. aastal küündis Rootsi majanduskasv 2,3% ja mullu 2,4%ni, siis tänavu saab prognoosi põhjal see piirduma kõigest 1,2%ga. Kui paljud teised riigid on olnud kimpus nõrga ekspordiga, siis Rootsi majanduskasv on aeglustunud ennekõike sisemajanduslike põhuste tõttu. Eriti nigel on seis investeeringutega põhivarasse, mis on ka püsihindades mõõdetuna kahanenud tänavu 1,3%. Ilma avaliku sektori suure positiivse panuseta oleks langus olnud veelgi suurem. Väga napid on olnud nii ettevõtete investeeringud seadmetesse, kui elukondliku kinnisvara soetamine. Just viimane on olnud negatiivne tegur mitmete Eesti eksportööride jaoks, kes on suuresti seotud just Rootsi kinnisvaraturu aktiivsusega. Pärast 2017. aasta tippu on sentiment kinnisvaraturul olnud üsna negatiivne ja kahanenud on nii kinnisvarahinnad kui ehituslubade arv. Nüüdseks näib küll hullem möödas olevat ja ehituslubade arv on jõudnud varasemale kõrgtasemele, kuid eelnev mõõn jääb eksporti tumestama veel mõneks ajaks.

Kinnisvaraturu mõõn on mõjutanud ka majapidamiste tarbimist, mis 2019. aasta esimese 9 kuu jooksul kasvas püsihindades vaid 0,7%. Pärast eriti nõrka algust, on aasta jooksul eratarbimise kasv käsikäes kinnisvarahindadega küll veidi paranenud. Rootsi tarbijakindlus on viimaste aastatega võrreldes siiski väga madal. Inimeste kindlustunnet mõjutab mõistagi olukord tööturul, kus trend näib olevat pöördunud ning töötus on hakanud veidi suurenema. Küll ei põhjusta seda mitte koha üles ütlemine senistele töötajatele, vaid pigem riiki saabuvate uuselanike raskused töökoha leidmisel.

Üllatavalt hästi on tänavu edenenud Rootsi eksport. Kui mitmel pool maailmas on tööstusettevõtted olnud kimpus kahaneva nõudlusega, siis Rootsi tööstustoodangu kasv on aasta jooksul isegi pigem kiirenenud. Riigi eksport kasvas kolme esimese kvartali jooksul püsihindades mõõdetuna lausa 5,4%. Teisalt on tööstusettevõtete kindlustunne olnud terve aasta vältel vabalanguses ja jõudnud hetkel tasemele, kus see oli viimati aastal 2013, peegeldades ettevõtete negatiivseid tulevikuootuseid.

Keskpank on tõstmas intressimäära

Rootsi majanduse viimase aja ehk üllatavaim areng seondub aga sealse keskpangaga. Nimelt on Riksbank, vaatamata majanduskeskkonna selgele nõrgenemisele ja USA ning euroala kolleegide liikumisele veelgi leebema rahapoliitika suunas, intressimäärasid hoopis tõstmas. Lähtudes keskpanga kommunikatsioonist ootab enamus analüütikuid, et keskpank tõstab vahetult enne jõule oma peamist intressimäära seniselt -0,25%lt 0% tasemele. Kuigi sealt edasi jääb nulltase püsima pikaks ajaks on keskpanga käitumine siiski väga üllatav, arvestades seda, et ka riigi inflatsioon püsib endiselt väga madal.